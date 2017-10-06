Тукманов о смене владельца «Торпедо»: «От ЗИЛа практически ничего не осталось, поэтому сложно было искать финансирование»

Президент Александр Тукманов прокомментировал переход клуба к новым владельцам.

«Торпедо» действительно меняет собственника – вместо ЗИЛа акционером будет «Московский кредитный банк» или его структура. Все остальное я не готов пока комментировать.

Надо встречаться с новым акционером, надо разговаривать. Но замена акционера точно произошла, подтверждаю.

Эта замена акционера планировалась давно, потому что ЗИЛ давно уже не та мощная автомобильно-промышленная структура, которая была несколько десятков лет назад.

Сегодня от ЗИЛа практически ничего не осталось, поэтому сложно было искать финансирование для «Торпедо».

Дальше надо смотреть, какие планы у «Московского кредитного банка» на команду, какие задачи будут ставить. И только после этого делать какие-то выводы», – сказал Тукманов.