Хорхе Сампаоли: «Уверен, Аргентина выйдет на ЧМ»
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после ничьей с Перу (0:0) в отборочном матче ЧМ-2018 оценил вероятность выхода в финальный турнир.
«Я по-прежнему уверен, что мы выйдем на чемпионат мира. Учитывая все наши приложенные усилия, будет крайне несправедливо, если мы не поедем в Россию.
На протяжении всего матча мы владели заметным преимуществом, но не смогли взломать оборону», – сказал Сампаоли.
Аргентина не забила в квалификации ЧМ-2018 после последних 73 ударов по воротам
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