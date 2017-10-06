Хорхе Сампаоли: «Уверен, Аргентина выйдет на ЧМ»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после ничьей с Перу (0:0) в отборочном матче ЧМ-2018 оценил вероятность выхода в финальный турнир.

«Я по-прежнему уверен, что мы выйдем на чемпионат мира. Учитывая все наши приложенные усилия, будет крайне несправедливо, если мы не поедем в Россию.

На протяжении всего матча мы владели заметным преимуществом, но не смогли взломать оборону», – сказал Сампаоли.

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