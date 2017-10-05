Квалификация ЧМ-2018. Армения принимает Польшу, Азербайджан – Чехию
В сегодняшних матчах отборочного раунда ЧМ-2018 Армения сыграет с Польшей, Азербайджан – с Чехией. Северная Ирландия примет Германию, а Англия – Словению.
Квалификация ЧМ-2018
Европа
9-й тур
Группа C
- Дата проведения
- 5 октября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
- Дата проведения
- 5 октября, 21.45, «Виндзор Парк»
- Дата проведения
- 5 октября, 21.45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
Группа E
- Дата проведения
- 5 октября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Дата проведения
- 5 октября, 21.45, «Под Горицом»
- Дата проведения
- 5 октября, 21.45, «Илие Оанэ»
Группа F
- Дата проведения
- 5 октября, 21.45, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 5 октября, 21.45, «Хэмпден Парк»
- Дата проведения
- 5 октября, 21.45, «Национальный стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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