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    Квалификация ЧМ-2018. Армения принимает Польшу, Азербайджан – Чехию

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    В сегодняшних матчах отборочного раунда ЧМ-2018 Армения сыграет с Польшей, Азербайджан – с Чехией. Северная Ирландия примет Германию, а Англия – Словению.

    Квалификация ЧМ-2018

    Европа

    9-й тур

    Группа C

    Азербайджан – Чехия
    Дата проведения
    5 октября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
    превью матча онлайн статистика
    Северная Ирландия – Германия
    Дата проведения
    5 октября, 21.45, «Виндзор Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Сан-Марино – Норвегия
    Дата проведения
    5 октября, 21.45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
    превью матча онлайн статистика

    Группа E

    Армения – Польша
    Дата проведения
    5 октября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
    превью матча онлайн статистика
    Черногория – Дания
    Дата проведения
    5 октября, 21.45, «Под Горицом»
    превью матча онлайн статистика
    Румыния – Казахстан
    Дата проведения
    5 октября, 21.45, «Илие Оанэ»
    превью матча онлайн статистика

    Группа F

    Англия – Словения
    Дата проведения
    5 октября, 21.45, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Шотландия – Словакия
    Дата проведения
    5 октября, 21.45, «Хэмпден Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Мальта – Литва
    Дата проведения
    5 октября, 21.45, «Национальный стадион»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы квалификации ЧМ-2018

    Статистика квалификации ЧМ-2018

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