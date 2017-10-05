Квалификация ЧМ-2018. Армения принимает Польшу, Азербайджан – Чехию

В сегодняшних матчах отборочного раунда ЧМ-2018 Армения сыграет с Польшей, Азербайджан – с Чехией. Северная Ирландия примет Германию, а Англия – Словению.

Квалификация ЧМ-2018

Европа

9-й тур

Группа C

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2018

Статистика квалификации ЧМ-2018