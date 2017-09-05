Квалификация ЧМ-2018. Италия сыграет с Израилем, Испания против Лихтенштейна
В сегодняшних матча отборочного раунда ЧМ-2018 Италия на своем поле сыграет с Израилем, Испания в гостях встретится с Лихтенштейном, а Украина – с Исландией.
Квалификация ЧМ-2018
Европа
8-й тур
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Эрнст Хаппель»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Младость Струмица»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «стадион Зимбру»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Авива-Стэдиум»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Райнпарк Штадион»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Eskişehir Arena»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Лоро Боричи»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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