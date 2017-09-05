Квалификация ЧМ-2018. Италия сыграет с Израилем, Испания против Лихтенштейна

В сегодняшних матча отборочного раунда ЧМ-2018 Италия на своем поле сыграет с Израилем, Испания в гостях встретится с Лихтенштейном, а Украина – с Исландией.

Квалификация ЧМ-2018

Европа

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2018

Статистика квалификации ЧМ-2018