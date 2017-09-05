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    Квалификация ЧМ-2018. Италия сыграет с Израилем, Испания против Лихтенштейна

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    В сегодняшних матча отборочного раунда ЧМ-2018 Италия на своем поле сыграет с Израилем, Испания в гостях встретится с Лихтенштейном, а Украина – с Исландией.

    Квалификация ЧМ-2018

    Европа

    8-й тур

    Австрия – Грузия
    Дата проведения
    5 сентября, 21.45, «Эрнст Хаппель»
    превью матча онлайн статистика
    Македония – Албания
    Дата проведения
    5 сентября, 21.45, «Младость Струмица»
    превью матча онлайн статистика
    Молдова – Уэльс
    Дата проведения
    5 сентября, 21.45, «стадион Зимбру»
    превью матча онлайн статистика
    Ирландия – Сербия
    Дата проведения
    5 сентября, 21.45, «Авива-Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Италия – Израиль
    Дата проведения
    5 сентября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Лихтенштейн – Испания
    Дата проведения
    5 сентября, 21.45, «Райнпарк Штадион»
    превью матча онлайн статистика
    Исландия – Украина
    Дата проведения
    5 сентября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Турция – Хорватия
    Дата проведения
    5 сентября, 21.45, «Eskişehir Arena»
    превью матча онлайн статистика
    Косово – Финляндия
    Дата проведения
    5 сентября, 21.45, «Лоро Боричи»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы квалификации ЧМ-2018

    Статистика квалификации ЧМ-2018

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