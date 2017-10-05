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    Нобель Арустамян: «Фурсенко летом запретил обменивать Кокорина на Смолова»

    Теги Зенит Федор Смолов Сергей Фурсенко Роберто Манчини премьер-лига Россия Александр Кокорин Краснодар Сергей Галицкий Нобель Арустамян Оресте Чинквини

    Инсайдер Нобель Арустамян заявил, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко летом предотвратил переход нападающего Александра Кокорина в «Краснодар».

    «Говорят, и я в этом не сомневаюсь, еще в начале июня был вариант, при котором Кокорин мог покинуть «Зенит». Будто бы сам Сергей Галицкий изъявил желание пригласить Кокорина. Тогда как раз была актуальна тема трансфера Смолова. И «Краснодар» предложил вариант с обменом Смолова на Кокорина. Даже обсуждался вариант, при котором «Зенит» еще и должен был доплатить.

    Однако Сергей Фурсенко, только-только вернувшийся в «Зенит», категорически запретил спортивному департаменту рассматривать вариант с уходом Кокорина. Именно Сергей Фурсенко, поговорив с Кокориным, убедил всех в клубе, что на Кокорина надо делать ставку. Естественно, такой же посыл был адресован и Роберто Манчини, который взялся за то, чтобы игру Кокорина изменить.

    Дальше был сбор в Австрии, и он стал ключевым. Именно на этом сборе Оресте Чинквини, помощник Роберто Манчини, и сам главный тренер провели очень много разнообразных разговоров с Кокориным. Чинквини рассказывал о том, как его хотят видеть в команде.

    После этого Кокорин преобразился. Говорят, еще один немаловажный фактор – это семейная ситуация в жизни Кокорина. У него родился ребенок, это повлияло на психологическое состояние.

    Кокорин сейчас лучший футболист страны. А в «Краснодаре» очень жалеют, что буквально на несколько дней не успели, дабы оформить обмен Кокорина на Смолова», – сказал журналист.

    Кокорин сейчас является лучшим бомбардиром премьер-лиги. Он забил 8 голов в 12 турах.

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