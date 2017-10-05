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    Далер Кузяев: «Дзюба пашет на тренировках как зверь и хочет играть»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Кокорин Далер Кузяев

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своем одноклубнике форварде Артеме Дзюбе.

    – А как сейчас Дзюба? Было много слухов о его уходе из клуба.

    – На тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.

    – С Кокориным у них по-прежнему отличные отношения? С учетом того, что Манчини делает ставку больше на Александра.

    – Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.

    – А с кем вы больше всего дружите?

    – Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Терентьевым, — сказал Кузяев.

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