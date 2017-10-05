Далер Кузяев: «Дзюба пашет на тренировках как зверь и хочет играть»
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своем одноклубнике форварде Артеме Дзюбе.
– А как сейчас Дзюба? Было много слухов о его уходе из клуба.
– На тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.
– С Кокориным у них по-прежнему отличные отношения? С учетом того, что Манчини делает ставку больше на Александра.
– Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.
– А с кем вы больше всего дружите?
– Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Терентьевым, — сказал Кузяев.
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