Далер Кузяев: «Дзюба пашет на тренировках как зверь и хочет играть»

Полузащитник Далер Кузяев рассказал о своем одноклубнике форварде .

– А как сейчас Дзюба? Было много слухов о его уходе из клуба.

– На тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.

– С Кокориным у них по-прежнему отличные отношения? С учетом того, что Манчини делает ставку больше на Александра.

– Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.

– А с кем вы больше всего дружите?

– Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Терентьевым, — сказал Кузяев.