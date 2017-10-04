2 россиянина попали в топ-60 лучших молодых игроков 2000 года рождения по версии The Guardian
Английское издание The Guardian представило список 60 лучших молодых игроков мира.
В рейтинг были включены футболисты, которые родились в 2000 году. В списке оказались два россиянина: Кирилл Колесниченко («Чертаново») и Илья Мартынов («Краснодар»).
Кроме того, в рейтинг попали Бенхамин Гарре, Лоренцо Гонсалес (оба – «Манчестер Сити»), Керес Масангу («Рома»), Антонио Бланко, Винисиус Жуниор (оба – «Реал» Мадрид), Виктор Йенсен («Аякс»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Тимоти Веа, Ясин Адли (оба – «ПСЖ»), Кристиан Фрюхтль («Бавария»), Мойзе Кин («Ювентус»), Алессандро Плиццари («Милан»), Педру Нету («Лацио»), Абель Руис («Барселона»), Ферран Торрес («Валенсия»).
Дриусси и Маммана в топ-50 лучших молодых игроков мира по версии L’Equipe. Асенсио – 1-й
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