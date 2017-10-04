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    2 россиянина попали в топ-60 лучших молодых игроков 2000 года рождения по версии The Guardian

    Теги рейтинги Чертаново Краснодар Кристиан Фрюхтль Мойзе Кин Илья Мартынов Алессандро Плиццари Джейдон Санчо Тимоти Веа Бенхамин Гарре Абель Руис Ясин Адли Виктор Йенсен Лоренцо Гонсалес Винисиус Жуниор Педру Нету Каллум Хадсон-Одои Керес Масангу Антонио Бланко Ферран Торрес Кирилл Колесниченко

    Английское издание The Guardian представило список 60 лучших молодых игроков мира.

    В рейтинг были включены футболисты, которые родились в 2000 году. В списке оказались два россиянина: Кирилл Колесниченко («Чертаново») и Илья Мартынов («Краснодар»).

    Кроме того, в рейтинг попали Бенхамин Гарре, Лоренцо Гонсалес (оба – «Манчестер Сити»), Керес Масангу («Рома»), Антонио Бланко, Винисиус Жуниор (оба – «Реал» Мадрид), Виктор Йенсен («Аякс»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Тимоти Веа, Ясин Адли (оба – «ПСЖ»), Кристиан Фрюхтль («Бавария»), Мойзе Кин («Ювентус»), Алессандро Плиццари («Милан»), Педру Нету («Лацио»), Абель Руис («Барселона»), Ферран Торрес («Валенсия»).

    Дриусси и Маммана в топ-50 лучших молодых игроков мира по версии L’Equipe. Асенсио – 1-й

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