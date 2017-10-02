Сергей Фурсенко о поле в Каспийске: «На таком газоне в современный футбол играть невозможно»

Президент Сергей Фурсенко после матча с «Анжи» (2:2) раскритиковал состояние поля на домашнем стадионе махачкалинской команды в Каспийске.

«Одна из причин, почему «Зенит» сыграл вничью с «Анжи» – это состояние поля. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне.

Построен прекрасный стадион, а качество «поляны» из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно. Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием.

Функция РФПЛ следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок.

Две встречи подряд мы сыграли на очень высоком уровне. Тем более, играть через два на третий крайне тяжело. Надо отдать должное игрокам «Анжи» – они играли здорово и самоотверженно. Думаю, нам не хватило не столько физических, сколько эмоциональных сил», – сказал Фурсенко.