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    Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после стыка с Паулиньо

    Теги ПСЖ Паулиньо Диего Тарделли сборная Бразилии Барселона лига 1 Франция примера Испания травмы Неймар квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Форвард Неймар был вынужден покинуть тренировку сборной Бразилии еще до окончания занятия.

    25-летний футболист получил ушибы в стыках с полузащитником Паулиньо и нападающим Диего Тарделли. Столкновения были не очень серьезными. Однако ввиду полученных ударов Неймар все же предпочел покинуть тренировку раньше времени.

    Паулиньо минувшим летом перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд». Каталонский клуб подписал полузащитника вскоре после перехода Неймара в «ПСЖ». До этого нападающий на протяжении четырех сезонов выступал за «Барселону».

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