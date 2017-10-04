«МЮ» планирует увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 88 тыс зрителей
«Манчестер Юнайтед» собирается увеличить вместимость своего стадиона почти на 13 тысяч зрителей.
Английский клуб хочет добиться этого за счет расширения трибуны сэра Бобби Чарльтона (бывшая Южная трибуна).
Таким образом, вместимость «Олд Траффорд» увеличится с 75 643 зрителей до 88 000, благодаря чему арена станет третьей по этому показателю в мире после «Камп Ноу» (99 350) и «Уэмбли» (90 000).
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