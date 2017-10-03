Долг «Динамо» – 11-13 миллиардов рублей
Президент ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о долгах футбольного «Динамо».
– Фигурировали разные суммы долга – от 8 до 12 миллиардов рублей. Какова реальная цифра?
– Восемь – это вы занизили. Двенадцать? Половина долга привязана к валюте, в евро. Курс в тот момент был на 20 процентов выше, чем сейчас. Укрепление рубля в определенной степени сыграло нам на руку, и долг, выраженный в рублях, оказался меньше.
Конкретно говорить о сумме – от 11 до 13 миллиардов – достаточно сложно именно из-за курсовой разницы, – сказал Стржалковский.
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