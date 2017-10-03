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    Долг «Динамо» – 11-13 миллиардов рублей

    Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Стржалковский кризис

    Президент ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о долгах футбольного «Динамо».

    – Фигурировали разные суммы долга – от 8 до 12 миллиардов рублей. Какова реальная цифра?

    – Восемь – это вы занизили. Двенадцать? Половина долга привязана к валюте, в евро. Курс в тот момент был на 20 процентов выше, чем сейчас. Укрепление рубля в определенной степени сыграло нам на руку, и долг, выраженный в рублях, оказался меньше.

    Конкретно говорить о сумме – от 11 до 13 миллиардов – достаточно сложно именно из-за курсовой разницы, – сказал Стржалковский.

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