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    ВФСО «Динамо»: «Вопрос об отставке Калитвинцева не стоит»

    Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Юрий Калитвинцев Владимир Стржалковский

    ВФСО «Динамо» вступило с заявлением касательно работы главного тренера одноименной московской футбольной команды Юрия Калитвинцева.

    «В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера футбольного клуба «Динамо» Юрия Калитвинцева ВФСО «Динамо» как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит.

    По словам председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям», – сказано в тексте.

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