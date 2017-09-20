ВФСО «Динамо»: «Вопрос об отставке Калитвинцева не стоит»

ВФСО «Динамо» вступило с заявлением касательно работы главного тренера одноименной московской футбольной команды Юрия Калитвинцева.

«В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера футбольного клуба «Динамо» Юрия Калитвинцева ВФСО «Динамо» как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит.

По словам председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям», – сказано в тексте.

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