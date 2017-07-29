🔴🔵«Армейское дерби» уже сегодня! Все детали матча онлайн — в обновленном приложении «ЦСКА». Теперь с трансферами

Уже сегодня в 15:00 по московскому времени ЦСКА примет хабаровский СКА в рамках 3 тура РФПЛ.

Все детали этой встречи, статистику и мнение игроков вы можете найти в клубном приложении «ЦСКА+».

Кстати, теперь в главном «армейском» приложении вы можете найти удобнейший раздел «Трансферы»: все слухи и официальная информация об уходах игроков и новых приобретения.

Еще никогда не было так удобно следить за трансферами любимой команды!

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Также с приложением «ЦСКА+» вы получаете:

– Видео голов ЦСКА во всех турнирах.

– Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

– Свежие новости о команде.

– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

– Галереи с яркими и актуальными фото.

– Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.

– Широкие возможности для общения с другими красно-синими в комментариях и статусах.

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P. S. Раздел «Трансферы» появится в ближайшее время во всех клубных приложениях от Sports.ru