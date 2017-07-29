Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    🔴🔵«Армейское дерби» уже сегодня! Все детали матча онлайн — в обновленном приложении «ЦСКА». Теперь с трансферами

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Василий Березуцкий Леонид Слуцкий Евгений Гинер Премьер-лига Россия сборная России Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Марио Фернандес Александр Головин мобильные приложения

    Уже сегодня в 15:00 по московскому времени ЦСКА примет хабаровский СКА в рамках 3 тура РФПЛ.

    Все детали этой встречи, статистику и мнение игроков вы можете найти в клубном приложении «ЦСКА+».

    Кстати, теперь в главном «армейском» приложении вы можете найти удобнейший раздел «Трансферы»: все слухи и официальная информация об уходах игроков и новых приобретения.

    Еще никогда не было так удобно следить за трансферами любимой команды!

    УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» на iPHONE/iPAD

    Также с приложением «ЦСКА+» вы получаете:

    – Видео голов ЦСКА во всех турнирах.

    –  Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

    – Свежие новости о команде.

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

    – Галереи с яркими и актуальными фото.

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.

    – Широкие возможности для общения с другими красно-синими в комментариях и статусах.

    УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» на iPHONE/iPAD

    P. S. Раздел «Трансферы» появится в ближайшее время во всех клубных приложениях от Sports.ru

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться