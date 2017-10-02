Букмекеры: «Локомотив» станет лучшим клубом Москвы

«Локомотив» уверенно выступает в текущем сезоне, неплохо проявляя себя как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Недаром букмекеры считают «железнодорожников» вторыми претендентами на «золото» РФПЛ после «Зенита».

Winline предлагает на победу «Локомотива» в сезоне-2017/18 Российской Премьер-Лиги коэффициент 6.50, в то время как на «Зенит» — 1.25.

Далее следуют ЦСКА – 16.20, «Краснодар» – 18.00, «Спартак» – 33.00.

«Локомотив» также лидируют в гонке лучших клубов Москвы. На то, что «железнодорожники» станут тем самым столичным клубом-чемпионом коэффициент 2.00. Далее расположились ЦСКА – 2.75, «Спартак» – 4.35 и «Динамо» 160.

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