Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Букмекеры: «Локомотив» станет лучшим клубом Москвы

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва ставки на спорт Краснодар ставки на футбол

    «Локомотив» уверенно выступает в текущем сезоне, неплохо проявляя себя как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Недаром букмекеры считают «железнодорожников» вторыми претендентами на «золото» РФПЛ после «Зенита».

    Winline предлагает на победу «Локомотива» в сезоне-2017/18 Российской Премьер-Лиги коэффициент 6.50, в то время как на «Зенит» — 1.25.

    Далее следуют ЦСКА – 16.20, «Краснодар» – 18.00, «Спартак» – 33.00.

    «Локомотив» также лидируют в гонке лучших клубов Москвы. На то, что «железнодорожники» станут тем самым столичным клубом-чемпионом коэффициент 2.00. Далее расположились ЦСКА – 2.75, «Спартак» – 4.35 и «Динамо» 160.

    Букмекерская контора Winline: отзывы реальных игроков, рейтинг, бонусы

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться