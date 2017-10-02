Марио Фернандес: «Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в «Спартак»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что никогда в жизни не перешел бы в .

«Предложение от «Спартака»? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в «Спартак».

ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде.

Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в «Спартак», — сказал Фернандес.