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    Марио Фернандес: «Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в «Спартак»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что никогда в жизни не перешел бы в «Спартак».

    «Предложение от «Спартака»? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в «Спартак».

    ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде.

    Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в «Спартак», — сказал Фернандес.

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