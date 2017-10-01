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    Эрнесто Вальверде: «Никто не живет в иглу. Мы все знаем, что творилось сегодня в Каталонии»

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания происшествия Лас-Пальмас политика

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался после победы над «Лас-Пальмасом» (3:0) в матче чемпионата Испании, который прошел без зрителей из-за беспорядков в Каталонии.

    «Это странная, разная для всех ситуация, и это сложно. Клуб пытался отменить игру. Мы не знали, будем играть или нет. В итоге матч отменить не получилось, и клуб должен был сделать какой-то жест с учетом обстоятельств в Каталонии.

    Это очень непростая ситуация. Это был необычный акт в экстроординарной ситуации. Мы играли без болельщиков в деликатный для всех момент.

    Мы обсудили ситуацию с президентом, и клуб принял такое решение. Воздействие пустого «Камп Ноу» невероятно. Сегодняшняя ситуация – это не нормально. Мы представляем множество людей. Мы заработали три очка и надеемся, что они счастливы.

    Тренер не хочет, чтобы был доступ к социальным сетям, но у игроков они есть. Никто не живет в иглу (традиционное жилище эскимосов – примечание Sports.ru). Мы все знаем, что творилось сегодня в Каталонии», – заявил Вальверде.

    В Каталонии был организован референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

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