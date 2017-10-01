Манчини об игре с «Анжи»: «Мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика»

Главный тренер Роберто Манчини поделился мыслями после ничьи в матче 12-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).

– Игра было очень жесткая, очень упорная. Обе команды хотели выиграть. «Анжи» боролся буквально за каждый мяч. В похожей манере они играли и в матче со «Спартаком», цеплялись за каждую возможность.

Я доволен тем, как мы играли. Даже в ситуациях по ходу матча, когда мы уступали, были нацелены на победу, на то, чтобы забить. Возможно, мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика. Но ничего не поделать.

– Кокорин всегда восходил-восходил и только при вас стал звездой. Что вы с ним сделали?

– Это исключительно заслуга . Он очень хорошо работает, тренируется и выкладывается в каждом матче. Я считаю, что он может еще больше улучшить свою игру и повысить свои навыки, – заявил Манчини.

Кокорин забил 15-й гол в сезоне