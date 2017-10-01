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    Матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» все-таки состоится. Но без зрителей

    Теги Барселона примера Испания болельщики Лас-Пальмас Камп Ноу

    «Барселона» выступила с заявлением по поводу сегодняшнего матча 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

    «Барселона» осуждает то, что происходило сегодня во многих частях Каталонии, где гражданам не давали выразить свое право голоса.

    В связи с этой экстраординарной ситуацией руководство «Барселоны» приняло решение, что матч против «Лас-Пальмас» пройдет без зрителей, так как Ла Лига отказалась переносить игру», – говорится в заявлении каталонского клуба.

    Матч начнется в 17.15 по московскому времени. Spots.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча.

    В Каталонии проходит по вопросу отделения от Испании. В Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

    Референдум о независимости Каталонии поддержали многие бывшие и нынешние футболисты «Барселоны» – Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль, Хави и другие.

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