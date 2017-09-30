Олег Кононов: «Игроки «Тосно» симулировали, это провокация»

Главный тренер Олег Кононов рассказал о матче чемпионата России с (1:0).

– Эмоции отрицательные. Мы бились за результат. Старались не пропустить, особенно когда остались в меньшинстве. Играли строго. В первом тайме была равная игра, но удаление все испортило. Мы отдали преимущество «Тосно», но они ничего не создали, кроме одного момента. Хотели сравнять, но не получилось.

– У вас в команде есть наказания за такие карточки, какую получил Швец (он был удален на 50-й минуте за вторую желтую – прим. Sports.ru)?

– Конечно, есть. Но я думаю, что здесь в первую очередь судья не разобрался. Был просто крик со стороны нападающего. Никакой травмы он не получил. То же самое случилось и в конце матча, когда Анхель получил карточку за такой же эпизод. В том моменте я был рядом. Это провокация со стороны двух игроков. Они симулировали.

– Смог ли соперник чем-то удивить вас?

– Нет, «Тосно» играло в обычной манере. Ничего сверхъестественного не ожидали. У них два нападающих хорошо действуют на втором этаже. Мы проиграли достаточно много единоборств им центральной зоне. Наверное, гол – это следствие этого.

– Почему вслед за удачными матчами у «Ахмата» идут такие провалы?

– Мы сегодня просто проиграли. Это не провал!

– Насколько игра «Ахмата близка к идеалу?

– Не близка. Мы только движемся в этом направлении. Пока есть над чем работать и есть что требовать с игроков, – сказал тренер.