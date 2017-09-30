Чемпионат Англии. «Челси» примет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас»

В 7-м туре АПЛ «Челси» сыграет «Манчестер Сити», примет «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведет выездной матч с .

В воскресенье «Арсенал» примет «Брайтон», а «Ньюкасл» будет противостоять .

Чемпионат Англии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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