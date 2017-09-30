Чемпионат Англии. «Челси» примет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас»
В 7-м туре АПЛ «Челси» сыграет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Хаддерсфилдом».
В воскресенье «Арсенал» примет «Брайтон», а «Ньюкасл» будет противостоять «Ливерпулю».
Чемпионат Англии
7-й тур
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.30, «Джон Смитс»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 1 октября, 14.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.15, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 1 октября, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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