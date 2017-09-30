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    Чемпионат Англии. «Челси» примет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас»

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    В 7-м туре АПЛ «Челси» сыграет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Хаддерсфилдом»

    В воскресенье «Арсенал» примет «Брайтон», а «Ньюкасл» будет противостоять «Ливерпулю»

    Чемпионат Англии

    7-й тур

    Хаддерсфилд – Тоттенхэм
    Дата проведения
    30 сентября, 14.30, «Джон Смитс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Сток Сити – Саутгемптон
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Вест Бромвич – Уотфорд
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика
    Вест Хэм – Суонси
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика
    Борнмут – Лестер
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Челси – Манчестер Сити
    Дата проведения
    30 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Арсенал – Брайтон
    Дата проведения
    1 октября, 14.00, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика
    Эвертон – Бернли
    Дата проведения
    1 октября, 16.15, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Ньюкасл – Ливерпуль
    Дата проведения
    1 октября, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица АПЛ

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