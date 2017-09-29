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    54-й муниципальный округ Петербурга купил билеты на матчи «Зенита» для бесплатной раздачи жителям

    Теги Зенит премьер-лига Россия Лига Европы Русенборг болельщики Арсенал Тула Крестовский

    Администрация 54-го муниципального округа Санкт-Петербурга выкупила у «Зенита» часть билетов на матчи против тульского «Арсенала» и «Русенборга».

    На каждую из игр было приобретено по 100 билетов за 200 и 400 рублей соответственно на 60 000 рублей. Оплата производилась по безналичному расчету.

    Ранее сообщалось, что 54-й муниципальный округ Санкт-Петербурга предлагает своим жителям билеты на эти встречи. Гражданин имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, предъявив паспорт.

    15 октября «Зенит» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате России, а 19 октября с «Русенборгом» – в Лиге Европы.

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