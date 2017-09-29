54-й муниципальный округ Петербурга купил билеты на матчи «Зенита» для бесплатной раздачи жителям

Администрация 54-го муниципального округа Санкт-Петербурга выкупила у часть билетов на матчи против тульского «Арсенала» и .

На каждую из игр было приобретено по 100 билетов за 200 и 400 рублей соответственно на 60 000 рублей. Оплата производилась по безналичному расчету.

Ранее сообщалось, что 54-й муниципальный округ Санкт-Петербурга предлагает своим жителям билеты на эти встречи. Гражданин имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, предъявив паспорт.

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