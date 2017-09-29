«Зенит» раздает бесплатные билеты на домашние матчи с «Арсеналом» и «Русенборгом»

На домашние матчи против тульского «Арсенала» и «Русенборга» раздадут бесплатные билеты.

Это возможность предоставлена жителям 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге. Получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на этой территории. Выдача билетов начнется со 2 октября.

Гражданин имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, по предъявлению паспорта.

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