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    «Зенит» раздает бесплатные билеты на домашние матчи с «Арсеналом» и «Русенборгом»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Лига Европы Русенборг болельщики Арсенал Тула Крестовский

    На домашние матчи «Зенита» против тульского «Арсенала» и «Русенборга» раздадут бесплатные билеты.

    Это возможность предоставлена жителям 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге. Получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на этой территории. Выдача билетов начнется со 2 октября.

    Гражданин имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, по предъявлению паспорта.

    15 октября «Зенит» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате России, а 19 октября с «Русенборгом» – в Лиге Европы.

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