Даниэль Карвахаль: «Сегодня мы с Пике будем носить одинаковые футболки и биться за одну команду»

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от матча отборочного этапа чемпионата мира против Италии.

«Сегодня мы представляем свою страну на своем стадионе. Такое случается не каждый день. Я просил болельщиков не освистывать Жерара Пике, потому что мы сегодня мы будем носить одинаковые футболки и биться за одну команду. Нам нужна поддержка толпы, чтобы победить Италию. Нам нужны фанаты, чтобы помочь выиграть.

Это правда, что у «Реала» есть хорошее поколение испанских игроков. Это видно в сборной, где будет шесть игроков команды. Все это значит, что в «Реале» все хорошо. Нам очень приятно представлять свой клуб на играх сборной.

Надеюсь, что Марко Асенсио продолжит хорошо выступать. Он молод, и я прошу, чтобы мы все немного успокоились по поводу его успехов. Сейчас он на впечатляющем уровне», – сказал Карвахаль.

Матч Испания – Италия состоится на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 21.45 по московскому времени.

В случае победы одна из команд получит прямую путевку на чемпионат мира.