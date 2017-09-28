«Зенит» выйдет на матч с «Реал Сосьедадом» с 8 легионерами в основе
«Зенит» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы примет «Реал Сосьедад».
Клуб из Санкт-Петербурга объявил стартовый состав, в котором выйдут 8 легионеров.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ровно час до матча #ЗенитРеалСосьедад!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 сентября 2017 г.
Стартовый состав сине-бело-голубых 🤗 pic.twitter.com/9MsuDyTlqP
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