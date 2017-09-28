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    Sports.ru

    «Зенит» выйдет на матч с «Реал Сосьедадом» с 8 легионерами в основе

    Теги Зенит Реал Сосьедад Лига Европы фото лимит на легионеров

    «Зенит» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы примет «Реал Сосьедад».

    Клуб из Санкт-Петербурга объявил стартовый состав, в котором выйдут 8 легионеров.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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