Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Италия впервые с 2010 года вернулась на третье место в таблице коэффициентов УЕФА

    Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов Лига Европы УЕФА

    По итогам 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов Италия вернулась на третье место в таблице коэффициентов УЕФА (64,082).

    Это произошло впервые с 2010 года. Из первой тройки выпала Германия, которая теперь размещается на четвертом месте (63,988).

    Отметим, что При этом Англия, идущая на 2-ой строчке в таблице коэффициентов УЕФА, вышла на первое место по коэффициенту в текущем сезоне (6,500), опередив Кипр (6,000).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться