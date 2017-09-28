Италия впервые с 2010 года вернулась на третье место в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов Италия вернулась на третье место в таблице коэффициентов (64,082).

Это произошло впервые с 2010 года. Из первой тройки выпала Германия, которая теперь размещается на четвертом месте (63,988).

Отметим, что При этом Англия, идущая на 2-ой строчке в таблице коэффициентов УЕФА, вышла на первое место по коэффициенту в текущем сезоне (6,500), опередив Кипр (6,000).