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    Тренер «Реал Сосьедада»: «Готовы победить «Зенит»

    Теги Зенит Роберто Манчини Реал Сосьедад Лига Европы Эусебио Сакристан

    Главный тренер «Реала Сосьедада» Эусебио Сакристан поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Зенита».

    – Утром Манчини лестно отзывался о вашей команде, а что вы можете сказать о «Зените»?

    – Мы знаем о достижениях «Зенита» и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Анализируем игру команды, уважаем ее футболистов, но мы уверены в своих силах и готовы победить завтра.

    – Делает ли команда особую ставку на Лигу Европы?

    – Для нас очень важен этот турнир, но мы не забываем о чемпионате Испании. Этот турнир не менее важен.

    – Как чувствует себя команда после трех поражений в последних матчах?

    – Команда в прекрасном состоянии. Несмотря на три поражения, мы чувствуем себя хорошо. У нас хорошие предчувствия, прекрасный настрой. Верим, что добьемся лучших результатов. Есть некоторые моменты, которые стоит проработать, но мы с большим воодушевлением готовимся к матчу с такой прекрасной командой, как «Зенит» и надеемся на победу, – сказал тренер.

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