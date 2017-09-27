Тренер «Реал Сосьедада»: «Готовы победить «Зенит»

Главный тренер «Реала Сосьедада» Эусебио Сакристан поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против .

– Утром Манчини лестно отзывался о вашей команде, а что вы можете сказать о «Зените»?

– Мы знаем о достижениях «Зенита» и в чемпионате России, и в . Анализируем игру команды, уважаем ее футболистов, но мы уверены в своих силах и готовы победить завтра.

– Делает ли команда особую ставку на Лигу Европы?

– Для нас очень важен этот турнир, но мы не забываем о чемпионате Испании. Этот турнир не менее важен.

– Как чувствует себя команда после трех поражений в последних матчах?

– Команда в прекрасном состоянии. Несмотря на три поражения, мы чувствуем себя хорошо. У нас хорошие предчувствия, прекрасный настрой. Верим, что добьемся лучших результатов. Есть некоторые моменты, которые стоит проработать, но мы с большим воодушевлением готовимся к матчу с такой прекрасной командой, как «Зенит» и надеемся на победу, – сказал тренер.