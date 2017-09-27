Роберто Манчини: «Дзюба стал понимать, чего я хочу. Мне начинает нравиться его игра»

Главный тренер Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к матчу против «Реал Сосьедада».

– Практически все футболисты находятся в хорошей форме, восстановились. Что касается Шатова, то я не уверен, что он сможет сыграть завтра. Он не до конца здоров. Мы рассчитываем на его полное восстановление к воскресному матчу.

– Что думаете о ? Можно ли сказать, что это самый серьезный соперник в этом сезоне?

– Это сильная команда, одна из самых сильных в испанской лиге. У них отличная техника, команда обладает настоящим спортивным характером. Ввиду всего этого я считаю, что нам предстоит тяжелейший матч, возможно, один из самых сложных в этом сезоне. Будем готовиться соответствующе.

– Мы видели, как вас впечатлил стадион в Краснодаре. Есть ли другие вещи, которые вас поразили в России?

– Я в России всем доволен, мне нравится Санкт-Петербург. Стадион в Краснодаре меня действительно поразил. Я бы сказал, что это один из лучших футбольных стадионов, что я видел в жизни. И в этот список входит также наш стадион на Крестовском острове. Такие вещи доказывают, что Россия готовится к домашнему чемпионату мира: поднимается уровень команд, строятся красивые стадионы. Я очень доволен. Мне радостно смотреть за развитием футбола, которое происходит.

– В последних матчах вы часто использовали Дзюбу. Означает ли это, что он вернул к себе доверие и вы будете использовать его чаще?

– Это значит, что он вернул себе физическую форму, которую я хотел. Он начал играть на команду, он начал понимать, чего я хочу от него. Мне начинает нравиться его игра, поэтому я его ставлю.

– Вернемся к стадиону – кажется, что газон не выдержит еще два месяца. Как считаете, можно ли играть на нем до того, как его заменят?

– Я надеюсь, что поле менять не придется, что оно выдержит. Особенно надеюсь, что над ним соответствующим образом поработают в течение перерыва – до следующего домашнего матча после завтрашней игры примерно 20 дней. Надеюсь, работники стадиона воспользуются этим перерывом, – сказал Манчини.

У «Зенита» нет конкурентов. Минимум до зимы