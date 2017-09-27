Джордан Хендерсон: «В другой день «Ливерпуль» мог бы забить «Спартаку» 3-4 мяча»
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон оценил итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» (1:1).
«Мы разочарованы. Контролировали игру от начала до конца и должны были выигрывать. В другой день мы могли бы забить 3 или 4 мяча.
Думаю, большую часть матча мы хорошо оборонялись. Но мы должны дожимать соперника и быть беспощадными», – отметил Хендерсон.
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