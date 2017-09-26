Власти Северной Кореи запретили форварду «Кальяри» Кван Сону давать интервью итальянскому ТВ

Нападающий Хан Кван Сон, выступающий на правах аренды за «Перуджу», не смог прийти в эфир футбольной передачи на итальянском телевидении из-за запрета властей Северной Кореи.

19-летний форвард должен был появиться в программе Domenica Sportiva на канале Rai Due. Все было готово для интервью в одном из отелей Милана.

Однако Кван Сону позвонили из столицы КНДР, Пхеньяна, и сообщили, что он не может идти на итальянское телевидение, иначе его репатриируют. Игрок, узнав об этом, заплакал.

Напомним, Хан Кван Сон стал первым футболистом из Северной Кореи, забившим в серии А.

В 6 матчах серии Б он забил 5 голов. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

Первый северокореец, забивший в топ-чемпионате