Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Власти Северной Кореи запретили форварду «Кальяри» Кван Сону давать интервью итальянскому ТВ

    Теги Кальяри серия А Италия происшествия Д2 Италия Перуджа политика Хан Кван Сон

    Нападающий «Кальяри» Хан Кван Сон, выступающий на правах аренды за «Перуджу», не смог прийти в эфир футбольной передачи на итальянском телевидении из-за запрета властей Северной Кореи.

    19-летний форвард должен был появиться в программе Domenica Sportiva на канале Rai Due. Все было готово для интервью в одном из отелей Милана.

    Однако Кван Сону позвонили из столицы КНДР, Пхеньяна, и сообщили, что он не может идти на итальянское телевидение, иначе его репатриируют. Игрок, узнав об этом, заплакал.

    Напомним, Хан Кван Сон стал первым футболистом из Северной Кореи, забившим в серии А.

    В 6 матчах серии Б он забил 5 голов. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Первый северокореец, забивший в топ-чемпионате

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться