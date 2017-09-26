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    Конте или Анчелотти могут сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»

    Теги Бавария Милан Карло Анчелотти Челси Винченцо Монтелла премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Антонио Конте

    Руководство «Милана» рассматривает главного тренера «Челси» Антонио Конте и главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти в качестве возможной замены Винченцо Монтеллы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Определяющими для Монтеллы станут ближайшие матчи в чемпионате против «Ромы» (1 октября) и «Интера» (15 октября).

    Ранее Конте сообщил, что скучает по Италии.

     

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