Доктор Лю о травмах в «Спартаке»: «Виноваты те, кто отвечает за физподготовку, команду перегрузили»

Бывший доктор Лю Хуншэнь поделился мнением о большом количестве травмированных игроков в команде.

– Сейчас в команде девять травмированных игроков. Массимо Каррера говорит, что это нормально, мол, в прошлом сезоне было примерно так же.

– Это очень серьезно, ситуация необычная!

– У троих – разрыв крестообразных связок. У Зобнина, Тимофеева и Тигиева…

– Да я знаю! И моменты эти видел – никто их не атаковал, контакта с соперником у спартаковцев не было, а нога подворачивается и связки рвутся. Чаще всего это происходит, когда игрок очень устал физически. Мышцы устали, связки и сухожилия не держат сустав. Почему большинство травм в футболе происходят после 60-65 минуты матча? Потому что именно в это время максимально сказывается усталость.

– А отчего так много мышечных травм? Они у Глушакова, Джано, Промеса, Давыдова, Роши…

– Значит, в мышцах чего-то не хватает. Либо кровь плохо снабжает их кислородом, либо недостаток аминокислот. Отсюда – надрывы. Надо улучшить кровоснабжение мышц. Еще это может быть связано с питанием – нельзя много сладкого, но вряд ли в «Спартаке» не следят за этим. А главная причина – сильная физическая нагрузка.

– Говорят, летом некоторые спартаковцы жаловались на непривычные нагрузки и шутили – мол, нас готовят к лыжному сезону.

– Это верно, я тоже слышал – продолжаю общаться с некоторыми футболистами. Когда тренером по физподготовке был испанец Хавьер, команда была лучше готова, чем сейчас. Он и сейчас работает в «Спартаке», но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом.

– Вы тоже думаете, что летом команду перегрузили?

– Я точно не знаю, но судя по матчам – да. Первый тайм бегают хорошо, а во втором плохое движение. Это видно по многим играм – с «Анжи», ЦСКА, «Тосно», «Динамо», «Локомотивом», «Марибором». В конце всегда устают. Значит, неправильно летом работали на сборе.

– Кто больше виноват в том, что в «Спартаке» так много травмированных?

– Тот, кто отвечает за физическую подготовку.

– Получается, Джиорджио Д’Урбано?

– Если он в этом главный, да. А врачи должны говорить ему, если видят, что нагрузок слишком много, – сказал Лю.