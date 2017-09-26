Виталий Мутко: «Сегодня звучит больше тревоги по стадиону в Самаре. Надеюсь, в октябре уложим газон»

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко прокомментировал ситуацию со строительством стадиона в Самаре к .

По ряду городов у ФИФА есть тревоги, что какая-то гостиница не будет достроена. Я попросил, чтобы они воочию посмотрели, условно, в Самаре, в Саранске по строительству гостиниц.

Потому что я побывал там недавно, в моем понимании в большой степени [они готовы]. Но у них есть тревоги, что, может быть, эти отели не будут готовы, может, нам сейчас озаботиться, сделать какую-то замену.

Конечно, сегодня звучит больше тревоги по стадиону в Самаре. Он самый большой, серьезный, у нас стадион. Но я еще раз заверил, что в целом все решения приняты. Надеюсь, что в октябре уложим газон. Надеюсь, все будет нормально.

Я их пригласил посетить и посмотреть, и сразу, может, многие сомнения рассеются, когда они посмотрят на этот стадион и [увидят], что внутри идут практически уже отделочные работы.

Просто мы немножко задержались с кровлей. Но это и немудрено, потому что такой сложный проект», – рассказал Мутко в эфире «Матч ТВ».

Самара-2017. Вот так выглядит город за год до чемпионата мира