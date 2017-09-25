«ПСЖ» был готов продать 8 игроков в связи с возможными санкциями УЕФА за нарушение правил ФФП

с связи с возможными санкциями со стороны УЕФА за нарушения правил финансового фэйр-плей был намерен продать несколько своих футболистов летом.

«Бавария», и «Ювентус» направили запрос в УЕФА расследовать трансферную политику парижан в летнее межсезонье, когда клуб подписал за большие деньги нападающих Неймара ( ) и Килиана Мбаппе («Монако»).

Президент «ПСЖ» связался с агентами 8 игроков команды, чтобы сообщить им о возможном расставании.

Летом клуб был готов продать Анхеля Ди Марию, Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру, Юлиана Дракслера, Хатем Бен-Арфа, Тиаго Силву, Блеза Матюиди и Сержа Орье, причем, двое последних действительно ушли – в и «Тоттенхэм», соответственно.

По данным El País, игроки, выставленные на трансфер в последние дни летнего межсезонья, остались недовольны такой политикой клуба.