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    «ПСЖ» был готов продать 8 игроков в связи с возможными санкциями УЕФА за нарушение правил ФФП

    Теги ПСЖ Хатем Бен-Арфа Блез Матюиди лига 1 Франция УЕФА трансферы Тоттенхэм Неймар Тиаго Силва Хавьер Пасторе Серж Орье Юлиан Дракслер Лукас Моура Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе

    «ПСЖ» с связи с возможными санкциями со стороны УЕФА за нарушения правил финансового фэйр-плей был намерен продать несколько своих футболистов летом.

    «Бавария», «Реал» и «Ювентус» направили запрос в УЕФА расследовать трансферную политику парижан в летнее межсезонье, когда клуб подписал за большие деньги нападающих Неймара («Барселона») и Килиана Мбаппе («Монако»).

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи связался с агентами 8 игроков команды, чтобы сообщить им о возможном расставании.

    Летом клуб был готов продать Анхеля Ди Марию, Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру, Юлиана Дракслера, Хатем Бен-Арфа, Тиаго Силву, Блеза Матюиди и Сержа Орье, причем, двое последних действительно ушли – в «Ювентус» и «Тоттенхэм», соответственно.

    По данным El País, игроки, выставленные на трансфер в последние дни летнего межсезонья, остались недовольны такой политикой клуба.

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