«ПСЖ» был готов продать 8 игроков в связи с возможными санкциями УЕФА за нарушение правил ФФП
«ПСЖ» с связи с возможными санкциями со стороны УЕФА за нарушения правил финансового фэйр-плей был намерен продать несколько своих футболистов летом.
«Бавария», «Реал» и «Ювентус» направили запрос в УЕФА расследовать трансферную политику парижан в летнее межсезонье, когда клуб подписал за большие деньги нападающих Неймара («Барселона») и Килиана Мбаппе («Монако»).
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи связался с агентами 8 игроков команды, чтобы сообщить им о возможном расставании.
Летом клуб был готов продать Анхеля Ди Марию, Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру, Юлиана Дракслера, Хатем Бен-Арфа, Тиаго Силву, Блеза Матюиди и Сержа Орье, причем, двое последних действительно ушли – в «Ювентус» и «Тоттенхэм», соответственно.
По данным El País, игроки, выставленные на трансфер в последние дни летнего межсезонья, остались недовольны такой политикой клуба.
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