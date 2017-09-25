Уволен губернатор Самарской области Меркушкин. Он председатель попечительского совета «Крыльев Советов» и президент ХК «Лада»
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин по собственному желанию покинул пост.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Меркушкина специальным представителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Исполняющим обязанности главы региона назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров – бывший мэр Самары.
Меркушкин руководил Самарской областью с 2012 года, а до этого в течение 17 лет возглавлял Мордовию.
66-летний чиновник является председателем попечительского Совета «Крыльев Советов» и президентом хоккейной «Лады».
Напомним, в Самаре строится стадион к ЧМ-2018 в Самаре. Сроки строительства до сих пор отстают от графика.
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