Уволен губернатор Самарской области Меркушкин. Он председатель попечительского совета «Крыльев Советов» и президент ХК «Лада»

Губернатор Самарской области по собственному желанию покинул пост.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Меркушкина специальным представителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Исполняющим обязанности главы региона назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров – бывший мэр Самары.

Меркушкин руководил Самарской областью с 2012 года, а до этого в течение 17 лет возглавлял Мордовию.

66-летний чиновник является председателем попечительского Совета и президентом хоккейной «Лады».

Напомним, в Самаре строится стадион к ЧМ-2018 в Самаре. Сроки строительства до сих пор отстают от графика.

Эти районы Самары такие страшные, что их спрячут от гостей ЧМ-2018