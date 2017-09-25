Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Уволен губернатор Самарской области Меркушкин. Он председатель попечительского совета «Крыльев Советов» и президент ХК «Лада»

    Теги Крылья Советов Лада отставки Владимир Путин Дмитрий Азаров Николай Меркушкин политика

    Губернатор Самарской области Николай Меркушкин по собственному желанию покинул пост.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Меркушкина специальным представителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

    Исполняющим обязанности главы региона назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров – бывший мэр Самары.

    Меркушкин руководил Самарской областью с 2012 года, а до этого в течение 17 лет возглавлял Мордовию.

    66-летний чиновник является председателем попечительского Совета «Крыльев Советов» и президентом хоккейной «Лады».

    Напомним, в Самаре строится стадион к ЧМ-2018 в Самаре. Сроки строительства до сих пор отстают от графика.

    Эти районы Самары такие страшные, что их спрячут от гостей ЧМ-2018

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться