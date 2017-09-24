Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ФНЛ. «Енисей» сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак-2» против «Химок»

    Теги Крылья Советов Кубань Химки результаты ФНЛ Шинник Балтика Сибирь Авангард Курск Томь Луч-Энергия Динамо Санкт-Петербург Енисей Ротор-Волгоград Факел Зенит-2 Тюмень Оренбург Волгарь Спартак-2 ФК Тамбов Олимпиец

    В 15-м туре ФНЛ «Енисей» примет «Крылья Советов», «Спартак-2» — «Химки», «Зенит-2» встретится дома с «Олимпийцем», а «Томь» сыграет на выезде с «Балтикой».

    ФНЛ

    15-й тур

    Луч-Энергия – Факел
    Дата проведения
    24 сентября, 11.00, «Динамо»
    Онлайн матча

     

    Сибирь – Динамо СПб
    Дата проведения
    24 сентября, 13.00, «Спартак»
    Онлайн матча

     

    Енисей – Крылья Советов
    Дата проведения
    24 сентября, 13.00, «Футбол-арена Енисей»
    Онлайн матча

     

    Ротор – Кубань
    Дата проведения
    24 сентября, 14.00, «Stadion Zenit»
    Онлайн матча

     

    Тюмень – Авангард Курск
    Дата проведения
    24 сентября, 15.00, «Геолог»
    Онлайн матча

     

    Оренбург – Шинник
    Дата проведения
    24 сентября, 15.00, «Газовик»
    Онлайн матча

     

    ФК Тамбов – Волгарь
    Дата проведения
    24 сентября, 15.00, «стадион Спартак»
    Онлайн матча

     

    Спартак-2 – Химки
    Дата проведения
    24 сентября, 16.00, «Akademiya Spartak»
    Онлайн матча

     

    Зенит-2 – Олимпиец
    Дата проведения
    24 сентября, 17.00, «МСА стадиона Петровский»
    Онлайн матча

     

    Балтика – Томь
    Дата проведения
    24 сентября, 18.00, «Балтика»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица ФНЛ

    Статистика ФНЛ

    🔥 Главное приложение о ФНЛ: iOS / Android

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться