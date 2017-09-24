ФНЛ. «Енисей» сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак-2» против «Химок»

В 15-м туре ФНЛ «Енисей» примет «Крылья Советов», «Спартак-2» — «Химки», «Зенит-2» встретится дома с «Олимпийцем», а «Томь» сыграет на выезде с «Балтикой».

ФНЛ

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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