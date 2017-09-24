ФНЛ. «Енисей» сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак-2» против «Химок»
В 15-м туре ФНЛ «Енисей» примет «Крылья Советов», «Спартак-2» — «Химки», «Зенит-2» встретится дома с «Олимпийцем», а «Томь» сыграет на выезде с «Балтикой».
ФНЛ
15-й тур
- Дата проведения
- 24 сентября, 11.00, «Динамо»
- Дата проведения
- 24 сентября, 13.00, «Спартак»
- Дата проведения
- 24 сентября, 13.00, «Футбол-арена Енисей»
- Дата проведения
- 24 сентября, 14.00, «Stadion Zenit»
- Дата проведения
- 24 сентября, 15.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 24 сентября, 15.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 24 сентября, 15.00, «стадион Спартак»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Akademiya Spartak»
- Дата проведения
- 24 сентября, 17.00, «МСА стадиона Петровский»
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.00, «Балтика»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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