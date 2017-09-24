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    «Реал» в ближайшие дни продлит контракт с Асенсио до 2023 года, отступные – 500 млн евро

    Теги Реал Мадрид примера Испания Марко Асенсио

    «Реал» продолжает работу по продлению контрактов с игроками основного состава.

    Ожидается, что на следующей неделе мадридский клуб объявит о новом соглашении с хавбеком Марко Асенсио. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2020 года.

    Футболист и клуб уже достигли договоренности. «Реал» намерен официально объявить о новом контракте после игры с дортмундской «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов.

    Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных за Асенсио составит 500 миллионов евро. Впоследствии клаузула может быть пересмотрена, но в настоящее время «Реал» остановился на 500 миллионах.

    Звезда «Реала», которая уже стоит 500 млн евро

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