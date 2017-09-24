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    Жозе Моуринью: «Не знаю, за что судья удалил меня»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия судьи Саутгемптон Майк Джонс судья Крэйг Поусон

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Саутгепмтоном» (1:0) в выездном матче чемпионата Англии ответил на вопрос, почему главный арбитр встречи Крэйг Поусон удалил его в добавленное время.

    «Не знаю, за что. Крэйг отправил меня на трибуны, и я ушел. Я не просил объяснений. Он сказал мне уйти, и я ушел, столкнувшись с резервным судьей», — сказал Моуринью.

    По данным Manchester Evening News, португалец был наказан за то, что вышел на поле за пределы технической зоны, чтобы дать указание полузащитнику команды Андеру Эррере. Резервный арбитр Майк Джонс сообщил об этом Поусону.

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    ESPN: Моуринью отказался пожать руку Хьюзу, так как тот просил судью удалить его

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