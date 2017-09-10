ESPN: Моуринью отказался пожать руку Хьюзу, так как тот просил судью удалить его

Стала известна причина, по которой главный тренер Жозе Моуринью отказался от рукопожатия со своим коллегой из Марком Хьюзом после выездного матча чемпионата Англии (2:2).

Подсказывая футболистам во время игры, Моуринью пересек границу технической зоны хозяев, после чего Хьюз толкнул португальца, сказав ему: «Отвали!» Следом Хьюз попросил главного судью матча Нила Суорбрика удалить Моуринью.

Примечательно, что остальным членам тренерского штаба «Сток Сити» португалец пожал руки после игры.

Моуринью об отказе пожать руку Хьюзу: «Я не говорю о глупостях. Об этом пусть говорят глупцы»

Хьюз о том, почему Моуринью не пожал ему руку: «Во время матча я толкнул его, потому что он залез в мою техническую зону»

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