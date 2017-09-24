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    Sports.ru

    «Локомотив» обыграл «Ростов» 1:0, забив в добавленное время

    Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия результаты

    «Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России. 

    Единственный гол в добавленное время забил португальский форвард Эдер. Этот гол стал для него первым в России. 

    Теперь у «Локомотива» 23 очка, он поднялся на второе место в таблице. У лидирующего «Зенита» 24 очка и игра в запасе (сегодня против «Краснодара»). 

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ростов – Локомотив 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    24 сентября, 16.30, «Олимп-2»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 90 Эдер.
    РостовПесьяков, Макеев, Гацкан, Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Могилевец, Байрамян, Калачев (Думбия, 75), Ионов (Зуев, 63), Бухаров (Дядюн, 68).
    ЛокомотивГильерме, Михалик (Ан. Миранчук, 46), Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Лысов, Фернандеш, Тарасов, Фарфан, Миранчук (Эдер, 77).
    Предупреждения:
    Юсупов (35), Тарасов (53), Ан. Миранчук (72).

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