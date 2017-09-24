«Локомотив» обыграл «Ростов» 1:0, забив в добавленное время
«Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России.
Единственный гол в добавленное время забил португальский форвард Эдер. Этот гол стал для него первым в России.
Теперь у «Локомотива» 23 очка, он поднялся на второе место в таблице. У лидирующего «Зенита» 24 очка и игра в запасе (сегодня против «Краснодара»).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.30, «Олимп-2»
- Гол:
- 0:1 – 90 Эдер.
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Ростов –
Песьяков, Макеев, Гацкан, Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Могилевец, Байрамян, Калачев (Думбия, 75), Ионов (Зуев, 63), Бухаров (Дядюн, 68).
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Локомотив –
Гильерме, Михалик (Ан. Миранчук, 46), Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Лысов, Фернандеш, Тарасов, Фарфан, Миранчук (Эдер, 77).
- Предупреждения:
- Юсупов (35), Тарасов (53), Ан. Миранчук (72).
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