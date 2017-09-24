«Локомотив» обыграл «Ростов» 1:0, забив в добавленное время

«Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России.

Единственный гол в добавленное время забил португальский форвард Эдер. Этот гол стал для него первым в России.

Теперь у «Локомотива» 23 очка, он поднялся на второе место в таблице. У лидирующего «Зенита» 24 очка и игра в запасе (сегодня против «Краснодара»).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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