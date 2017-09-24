Президент «ПСЖ»: «Не смогли обыграть «Монпелье» не из-за отсутствия Неймара»

Президент Нассер Аль-Хелайфи после ничьей с «Монпелье» (0:0) прокомментировал первую потерю очков в нынешнем чемпионате Франции.

«Мы не смогли победить не из-за отсутствия (бразилец пропустил матч из-за микротравмы – прим. Sports.ru). Он крайне важный игрок для нас, но у сегодняшней игры есть много других объяснений.

Я смеялся, когда услышал весь этот шум про Неймара и Кавани. Не могу поверить, что вы по-прежнему говорите об этом. Вам каждый день нужны скандалы и конфликты, потому что вам больше не о чем говорить!

Мы знали, что с будет трудно – при таком поле и при такой атмосфере. Мы были готовы к тому, что матч сложится крайне тяжело. Игроки сделали все возможное. Мы не можем выигрывать каждую игру. Тренерский штаб пересмотрит этот матч и сделает выводы.

Перед матчем с «Баварией» мы по-прежнему мотивированы и сконцентрированы. Игра в среду сейчас самая важная.

То, что «Монако» сократил отставание от нас в таблице, — это хорошо для чемпионата», — сказал Аль-Хелайфи.

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