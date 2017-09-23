Массимо Каррера: «Сказал в раздевалке игрокам, что мы позволили забить нам как детям»

Главный тренер Массимо Каррера остался недоволен игрой команды в обороне в матче 11-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).

«Да, конечно, это неприемлемо (не выиграть у аутсайдеров) для команды, которая выиграла чемпионат. Мы в сложной ситуации, но наша задача в том, чтобы решать подобные ситуации и справляться с тем, что происходит.

Я сказал в раздевалке ребятам, что мы позволили забить нам как детям. Со «стандарта» из середины поля, один гол в контратаке. Такие голы недопустимо пропускать, такие вещи не допускают даже дети.

Второй гол «Анжи»? Эта полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции, которые нужно держать на поле.

Я бы еще понял, если бы такая ситуация произошла на последней минуте добавленного времени. Но в этой ситуации такого не должно происходить», – сказал Каррера.