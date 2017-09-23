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    Президент «Беневенто» о допинге у капитана команды: «Виноват крем для исцеления ран»

    Теги серия А Италия допинг Беневенто Фабио Лучони

    Президент «Беневенто» Оресте Вигорито поделился мнением о том, как в организм капитана команды Фабио Лучони могли попасть запрещенные препараты.

    У 29-летнего защитника был найден анаболический стероид – клостебол. Лучони может быть дисквалифицирован на срок от года до четырех лет.

    «Виноват крем для исцеления ран. Нельзя говорить о допинге.

    После повреждения на тренировке врач выписал Лучони крем, который спокойно продается в аптеках. Это не может быть причиной допингового дела. Когда говорят о таких вещах, нужно понять, был ли эпизод простой ошибкой.

    Лучони – обычный парень, который следовал рецепту. Хотя мы примем вердикт, как делали это всегда», – заявил Вигорито в эфире Sky Sport Italia.

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