Леонид Слуцкий: «Чемпионшип – самый сложный турнир в мире»
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от чемпионшипа.
«Это очень тяжелый чемпионат, думаю, самый сложный турнир в мире.
Если говорить о результате, каждый матч непредсказуем. Мы понимаем, что когда команда из топ-6 АПЛ играет с какой-то другой командой, у нее будет большое преимущество. В чемпионшипе нет андердогов и фаворитов.
Здесь каждая команда может обыграть каждую, и это не зависит от ситуации в таблице. В каждом матче ты можешь как выиграть, так и проиграть. В моей карьере это впервые», – сказал Слуцкий.
«Халл», набрав 8 очков в 8 матчах, занимает 17-е место в таблице.
⚽ Главное футбольное приложение рунета: iOS / Android
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.