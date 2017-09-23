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    Леонид Слуцкий: «Чемпионшип – самый сложный турнир в мире»

    Теги Леонид Слуцкий Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от чемпионшипа.

    «Это очень тяжелый чемпионат, думаю, самый сложный турнир в мире.

    Если говорить о результате, каждый матч непредсказуем. Мы понимаем, что когда команда из топ-6 АПЛ играет с какой-то другой командой, у нее будет большое преимущество. В чемпионшипе нет андердогов и фаворитов.

    Здесь каждая команда может обыграть каждую, и это не зависит от ситуации в таблице. В каждом матче ты можешь как выиграть, так и проиграть. В моей карьере это впервые», – сказал Слуцкий.

    «Халл», набрав 8 очков в 8 матчах, занимает 17-е место в таблице.

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    Слуцкий отработал в «Халле» месяц. Ну и как там у него?

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