Вальверде о кризисе в «Реале»: «Месяц назад писали, что это в «Барселоне» катастрофа»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча 6-го тура примеры с «Жироной» прокомментировал разговоры о том, что мадридский «Реал» на старте сезона находится в кризисе.
«Месяц назад писали, что это у нас якобы катастрофа. Каждую неделю все меняется. Если судить по результату, то кто-то выше, а кто-то ниже.
«Жирона» не заслуживала поражения от «Севильи» (0:1) в предыдущем своем домашнем матче, команда играет хорошо и твердо намерена остаться в примере.
Завтрашний матч очень важен. Это дерби, поэтому эмоциональный фактор принципиален. Мы понимаем, что они будут мотивированы сильнее, чем обычно. Мы должны держать это в уме.
Ротация состава? У нас было четыре дня перерыва, это много. Что касается Месси, то игрока, забившего в предыдущей игре 4 мяча, как правило, не оставляют в запасе, поэтому я не буду этого делать», – сказал Вальверде.
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