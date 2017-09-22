«МЮ» и «Арсенал» включились в борьбу за Горетцку, но он хочет перейти в «Баварию» или «Барселону»
Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка, который в июне 2018 года может стать свободным агентом, попал в сферу интересов английских топ-клубов.
На 22-летнего игрока сборной Германии претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако сам Горетцка намерен продолжить карьеру в «Баварии» и «Барселоне».
«Шальке» рассчитывает продлить контракт с хавбеком и готов платить ему рекордные для клуба 8 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Горетцкой также интересуются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
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