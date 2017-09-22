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    «МЮ» и «Арсенал» включились в борьбу за Горетцку, но он хочет перейти в «Баварию» или «Барселону»

    Теги Бавария Шальке-04 Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона примера Испания Арсенал возможные трансферы Леон Горетцка

    Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка, который в июне 2018 года может стать свободным агентом, попал в сферу интересов английских топ-клубов.

    На 22-летнего игрока сборной Германии претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако сам Горетцка намерен продолжить карьеру в «Баварии» и «Барселоне».

    «Шальке» рассчитывает продлить контракт с хавбеком и готов платить ему рекордные для клуба 8 миллионов евро в год.

    Ранее сообщалось, что Горетцкой также интересуются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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