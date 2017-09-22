«МЮ» и «Арсенал» включились в борьбу за Горетцку, но он хочет перейти в «Баварию» или «Барселону»

Полузащитник Леон Горетцка, который в июне 2018 года может стать свободным агентом, попал в сферу интересов английских топ-клубов.

На 22-летнего игрока сборной Германии претендуют и «Арсенал», однако сам Горетцка намерен продолжить карьеру в «Баварии» и «Барселоне».

«Шальке» рассчитывает продлить контракт с хавбеком и готов платить ему рекордные для клуба 8 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Горетцкой также интересуются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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