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    «Атлетико» близок к аренде Диего Косты с обязательным выкупом за 40 млн евро

    Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Диего Коста

    Форвард «Челси» Диего Коста, скорее всего, вернется в «Атлетико».

    28-летний испанец близок к переходу в мадридский клуб на правах аренды с обязательным выкупом за 40 миллионов евро.

    Из-за трансферного запрета «Атлетико» сможет дозаявить Косту только в январе 2018 года, а 1 июля должен будет выкупить его трансфер.

    Минувшим летом Коста самостоятельно тренировался в Бразилии после того, как главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил ему в смс, что больше не рассчитывает на него. При этом футболист отказался заниматься в составе молодежной команды «Челси».

    В начале сентября клуб заявил Косту в АПЛ, но не включил в заявку на Лигу чемпионов.

    Летом 2014 года лондонцы приобрели форварда у «Атлетико» за 38 млн евро.

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