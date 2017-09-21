УЕФА утвердил формат Лиги наций

утвердил окончательную версию регламента Лиги наций – нового турнира, который заменит большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами.

Участие в турнире примут все 55 европейских сборных. Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).

В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 — в лигу С, оставшиеся 16 — в лигу D.

Лиги A и B состоят из четырех групп по 3 команды. В лиге C будет одна группа с 3 командами и три группы по 4 команды. Лига D состоит из четырех групп по 4 команды.

Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная проведет 4–6 игр в зависимости от размера группы).

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет исполком УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Таким образом, европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своем дивизионе.

Жеребьевка группового этапа Лиги наций пройдет 24 января 2018 года.

Квалификация Евро-2020

Отборочный цикл Евро-2020 не претерпит серьезных изменений (определятся обладатели 24 путевок). Но начнется он не в сентябре, как было раньше после финальных стадий крупных турниров, а в марте (в конкретном случае — в марте 2019 года). Автоматических путевок в финальную стадию не будет (матчи финального турнира примут 13 ассоциаций).

Групповой этап квалификации (20 путевок)

Команды разобьют на десять групп по 5–6 сборных. Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию.

Плей-офф (4 путевки)

Еще четыре участника Евро-2020 определятся в стыковых турнирах с участием 16 победителей групп Лиги наций (победителей всех четырех групп во всех 4 лигах).

В каждой лиге свой плей-офф из двух одноматчевых полуфиналов и финала. Победители каждого плей-офф получают путевки на Евро-2020.

Если кто-то из победителей групп Лиги наций уже пробился на Евро через отборочный цикл, то его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона. Если в лиге не наберется необходимых четырех команд, вакантные места займут команды из дивизионов ниже с учетом общего рейтинга в Лиге наций.

В футболе создали Лигу наций. Что это вообще такое?

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