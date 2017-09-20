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    «ПСЖ» не продлит контракт с Эмери в случае невыхода в полуфинал ЛЧ

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов Унаи Эмери Жорже Жезуш Андре Виллаш-Боаш Антеру Энрике

    Стало известно условие, при котором соглашение главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери с клубом будет автоматически продлено на год.

    Для этого 45-летний испанский специалист должен вывести парижан как минимум в полуфинал Лиги чемпионов.

    Действующий контракт Эмери с «ПСЖ» рассчитан до июня 2018 года.

    В прошлом розыгрыше ЛЧ в ответной игре 1/8 финала «ПСЖ» уступил «Барселоне» 1:6 после того, как выиграл первый матч 4:0.

    В нынешнем турнире французский клуб выступает в группе с «Баварией», «Селтиком» и «Андерлехтом».

    Спортивный директор парижан португалец Антеру Энрике уже контактировал с тренерами-соотечественниками — Жорже Жезушем («Спортинг») и Андре Виллаш-Боашем («Шанхай Теллэйс»).

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