Месси забил 40 голов в 40 матчах за «Барселону» в 2017 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (6:1) оформил покер.
В 40 играх за каталонский клуб в 2017 году во всех турнирах аргентинец забил 40 мячей.
На старте текущего сезона на счету Месси 12 голов: 9 — в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.
Месси возглавляет гонку бомбардиров примеры-2017/18 с 9 голами, у ближайшего преследователя Симоны Дзадзы («Валенсия») 4 забитых мяча.
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