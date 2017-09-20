Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Месси забил 40 голов в 40 матчах за «Барселону» в 2017 году

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (6:1) оформил покер.

    В 40 играх за каталонский клуб в 2017 году во всех турнирах аргентинец забил 40 мячей.

    На старте текущего сезона на счету Месси 12 голов: 9 — в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.

    Месси возглавляет гонку бомбардиров примеры-2017/18 с 9 голами, у ближайшего преследователя Симоны Дзадзы («Валенсия») 4 забитых мяча.

    🔥Главное русскоязычное приложение о «Барселоне»: iOS / Android

    Опрос

    «Барселона» - лучшая команда мира прямо сейчас?

    18297 голосов 40
    • Да
      35%
    • Нет
      65%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться