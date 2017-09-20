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    Месси оформил покер в матче с «Эйбаром», на его счету 12 голов в 8 матчах на старте сезона

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Эйбар

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил покер в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (6:1).

    Таким образом, аргентинский форвард забил 12 мячей за клуб на старте сезона – 9 в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.

    Месси возглавляет гонку бомбардиров испанской примеры с 9 голами, у ближайшего преследователя Симоны Дзадзы 4 забитых мяча.

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