Месси оформил покер в матче с «Эйбаром», на его счету 12 голов в 8 матчах на старте сезона

Нападающий «Барселоны» оформил покер в матче 5-го тура чемпионата Испании против (6:1).

Таким образом, аргентинский форвард забил 12 мячей за клуб на старте сезона – 9 в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.

Месси возглавляет гонку бомбардиров испанской примеры с 9 голами, у ближайшего преследователя 4 забитых мяча.

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